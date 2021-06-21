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Bucchioni: "Italiano sarà l'allenatore della Fiorentina. E' la soluzione più conveniente per lo Spezia"

Bucchioni a TMW Radio: "Quando un allenatore tratta con un'altra squadra non conviene tenerlo, anche se ha rinnovato da poco

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 giugno 2021 16:52
Bucchioni: "Italiano sarà l'allenatore della Fiorentina. E' la soluzione più conveniente per lo Spezia" -
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Il giornalista, esperto di Fiorentina, Enzo Bucchioni ha parlato ai microfoni di TMW Radio in merito alla trattativa tra i viola, lo Spezia e Italiano. Le sue parole:

"Italiano-Fiorentina si farà. Quando un allenatore tratta con un'altra squadra non conviene tenerlo, anche se ha rinnovato da poco. E lo Spezia lo sa: c'è una clausola da 1 milione di euro e andrà accontentato il club ligure. Le dirigenze sono a lavoro".

Prosegue Bucchioni: "Italiano lo conosciamo, ha fatto un lavoro enorme con lo Spezia. Il problema alla Fiorentina saranno le pressioni: dopo 3 anni di delusioni i tifosi si aspettano molto, e non sarà facile".

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