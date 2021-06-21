Bucchioni: "Italiano sarà l'allenatore della Fiorentina. E' la soluzione più conveniente per lo Spezia"

Bucchioni a TMW Radio: "Quando un allenatore tratta con un'altra squadra non conviene tenerlo, anche se ha rinnovato da poco

Il giornalista, esperto di Fiorentina, Enzo Bucchioni ha parlato ai microfoni di TMW Radio in merito alla trattativa tra i viola, lo Spezia e Italiano. Le sue parole:

"Italiano-Fiorentina si farà. Quando un allenatore tratta con un'altra squadra non conviene tenerlo, anche se ha rinnovato da poco. E lo Spezia lo sa: c'è una clausola da 1 milione di euro e andrà accontentato il club ligure. Le dirigenze sono a lavoro".

Prosegue Bucchioni: "Italiano lo conosciamo, ha fatto un lavoro enorme con lo Spezia. Il problema alla Fiorentina saranno le pressioni: dopo 3 anni di delusioni i tifosi si aspettano molto, e non sarà facile".

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