Bucchioni: "Gattuso ha chiesto a Commisso squadra a sua immagine. Accordo al telefono"

Sempre più vicini Gattuso e la Fiorentina secondo Enzo Bucchioni, il giornalista fiorentino racconta di contatti sempre più frequenti

Il giornalista Enzo Bucchioni a TMW Radio, durante Maracanà, ha commentato le notizie del possibile arrivo alla Fiorentina di Gennaro Gattuso, queste le sue parole: "Lo confermo ma aspettiamo. Mai dire mai. Le parti di sicuro si sono incontrate, Commisso ha convinto Gattuso dopo un incontro telefonico. Lui aveva chiesto una squadra a sua immagine e somiglianza e il presidente ha confermato. Si sono presi a pelle, Commisso lo avrebbe voluto già lo scorso anno".

TRE ANNI DOPO, LA STORIA SI RIPETE. LA JUVENTUS TIFA FIORENTINA E DIPENDE DA FIRENZE...

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