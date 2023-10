Bucchioni: “Fiorentina migliorata togliendo dallo spogliatoio gente insoddisfatta. Parisi meglio di Biraghi”

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno del momento attuale della Fiorentina dopo la vittoria meravigliosa sul campo del Napoli, queste le sue parole:

“La Fiorentina ha alzato il rendimento, sono stati tolti dallo spogliatoio gente insoddisfatta come per esempio Jovic che non era contento, secondo voi quando entravi nello spogliatoio e trovavi Jovic con il musone era positivo per la squadra? Sono successe delle piccole grandi cose che poi messe insieme hanno migliorato la Fiorentina, quel calcio li lo ha fatto il Napoli ed ha vinto lo scudetto perchè ha tenuto lo stesso rendimento per 6/7 mesi.

Ikonè e Brekalo hanno giocato una partita perfetta, non hanno mai avuto paura, probabilmente hanno giocato la miglior partita da quando è a Firenze. Gli esterni bassi che hanno giocato domenica, ovvero Kayode e Parisi rispetto ai titolari del ruolo sono molto più veloci e chiudono meglio i buchi, con loro si difendono meglio. Parisi ha dimostrato di avere personalità, dopo l’errore il secondo tempo aveva ancora più furore agonistico.

La Fiorentina quest’anno funziona perchè Nzola sta facendo quel tipo di lavoro importante per la squadra. La Fiorentina ha bisogno di un centravanti fisico, lo scorso anno gli esterni non segnavano cosi tanto, quest’anno il suo lavoro libera spazio. L’anno scorso Cabral e Jovic non facevano quel tipo di lavoro e si vedeva, tutti facevano fatica a segnare. Italiano ci stava lavorando su Mina, ha voluto esagerare giocando due partite di seguito con la Colombia. Non se la Fiorentina scommetterà ancora su Mina, non credo. Chi lo ha visto da vicino mi ha detto che ha una muscolatura come i bronzi di riace, una cosa mai vista”

