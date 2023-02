Bucchioni: “Esultanza di Jovic al gol di Cabral dimostra gruppo sano. Spesso Jovic è inutile in campo”

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno dei temi di attualità di casa Fiorentina, queste le sue parole:

“La Fiorentina ci ha illuso con qualche prestazione e poi la partita dopo ci caschi, siamo in un’altalena, il Verona sulla carta devi batterlo, l’ho vista contro la Roma, è messa male in campo ma è una squadra che sicuramente ti metterà in difficoltà, è molto fisica. La Fiorentina si prende rischi perchè gioca con la difesa alta, se prendi gol e poi non riesci a farlo diventa dura, dal punto di vista caratteriale quello che è successo giovedi è importante

Cabral ti può aiutare nelle aree avversarie affollate essendo un giocatore molto fisico, Jovic se gioca e si muove bene lo abbiamo visto contro il Braga quello che riesce a fare ma se non entra nella partita è un giocatore inutile come lo è stato spesso. Io farei giocare Cabral dato che sta segnando tanto ma credo giochi Jovic. L’esultanza di Jovic al gol di Cabral mi dà l’impressione di un gruppo sano, questa alternanza vuol dire che non sta minando il rapporto e il clima tra i due, questo è positivo perchè vuol dire che Italiano deve pensare solo all’aspetto tecnico della scelta e non caratteriale

Questo gioco funziona quando si è veloci nel girare la palla, i problemi sono i giocatori che toccano la palla sempre tante volte come per esempio Amrabat e Saponara che fanno sempre tanti tocchi, Nico non è brillante, non abbiamo visto il vero Dodò. Ci sono troppi giocatori che rallentano tanto il gioco e cosi le difese si piazzano diventando lenti e prevedibili. Cosi in Italia tutti ti studiano”

