Calamai: “Fiorentina per Parisi offre contropartita per far abbassare richiesta Empoli di 15 milioni”

Questo quanto scrive il giornalista fiorentino Luca Calamai sul Brivido Sportivo riguardo l’interesse della Fiorentina per Parisi:

“La prossima estate il direttore generale della Fiorentina Joe Barone e il presidente dell’Empoli Corsi avranno materiale interessante sul quale dialogare. La società viola non ha mai nascosto il proprio interesse per il terzino sinistro Parisi, classe 2000. Si parla di 15 milioni, la Fiorentina cercherà di inserire una contropartita tecnica per abbassare il costo dell’operazione.

Corsi non ha necessità di vendere perchè Vicario è un assegno circolare e in quel caso si parte da una quotazione di 25 milioni di euro. L’Empoli è interessato a Terzic che però è entrato nel gruppo degli intoccabili viola dopo le ultime grandi prestazioni e a questo punto la Fiorentina dovrà mettere sul piatto una contropartita altrettanto gradita.

