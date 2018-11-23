Bucchioni: "Enrico Chiesa ha accettato l'Inter, alla Fiorentina 80 milioni. La Juventus..."

Ecco quello che scrive Enzo Bucchioni su Tuttomercatoweb in merito a Chiesa nel suo consueto editoriale:

"(...)Ma i colpi veri arriveranno a giugno con Modric già da tempo nel mirino di Ausilio come ben sappiamo, e soprattutto Chiesa che l’Inter vuol strappare alla concorrenza della Juve. Bocciato Keita, con Candreva in uscita, uno degli esterni dell’Inter del futuro potrebbe proprio essere Federico Chiesa con l’ok del babbo Enrico e di Spalletti. La Fiorentina lo valuta un’ottantina di milioni e qualcuno a Firenze è più contento quando pensa a un futuro del ragazzo a Milano piuttosto che alla Juve. Ma i bianconeri, ovvio, non molleranno tanto facilmente. E se anche il prestito di Pjaca non dovesse portare a niente visto lo scarso rendimento, il rapporto tra le dirigenze oggi è buono. La Juve, fra l’altro, oltre a Chiesa sta monitorando da tempo anche il giovane difensore viola Milenkovic (1997)."