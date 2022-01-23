Bucchioni duro: "Se è vero che Vlahovic vuole andare alla Juventus allora pugno di ferro di ACF"

Enzo Bucchioni ha commentato la notizia secondo il quale Vlahovic avrebbe il desiderio di andare solo alla Juventus

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno della situazione Vlahovic, le parole del giornalista: "Ho sempre cercato di trovare situazione diplomatiche, se è vero che Vlahovic vuole andare solo alla Juventus, allora deve essere braccio di ferro. Vlahovic deve trovare un accordo con la società, di mezzo c'è la credibilità della Fiorentina, lui ha diritto di andare dove vuole ma non c'è solo la Juventus. Ci vuole andare al mondiale oppure vuole andare in tribuna?" conclude Bucchioni.

ILICIC DI NUOVO NEL TUNNEL

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