Bucchioni: “Delusissimo da Pioli, la Fiorentina non ha personalità ed è stata messa sotto dal Pisa”

A Radio Bruno è intervenuto Enzo Bucchioni per parlare della partita odierna: “Sono molto preoccupato perché la Fiorentina non ha personalità e sono molto deluso da Pioli, mi aspettavo ben altro, ma la scelta era giusta perché era un tecnico di prima fascia da prendere, ma per ora non ha portato niente a questa squadra. Rimango dell’idea che l’anno scorso eravamo ben più forti per il livello dei giocatori, ma non possiamo essere questi. Adesso il calendario è molto tosto perché troviamo una squadra aggressiva e ben organizzata come la Roma, poi c’è il Milan che sta crescendo tanto e non ha le Coppe. Dovevamo fare i punti ben prima perché non puoi ridurti ad ottobre senza vittorie con questo cammino di marcia, bisognava vincere con Torino, Cagliari, Como e oggi dove sei stato aggredito da una squadra che si deve salvare.”

Prosegue: “Oggi ti hanno veramente preso a pallonate, hanno preso due pali e gli hanno anche tolto un rigore dubbio che credevo gli avessero assegnato. Sono preccupato per molte ragioni perché Kean si vede che non è tranquillo visto che quei palloni li metteva sempre dentro, invece ora arriva scordinato e non centra mai la porta. Male Dodo che si è fatto bere da Cuadrado che ha 38 anni e non mi sembra dentro il progetto a livello di testa dopo quanto successo con la società. Fagioli non entra nemmeno e bisogna chiedersi perché la Juve te l’ha dato a questo punto.”

Sulla società: “I problemi sono diversi perché la Fiorentina è stata costruita senza progettazione chiara in base ai procuratori e a quello che portavano a Pradé che pure lui voleva dimettersi. Capiamo veramente dove siamo, abbiamo una società fantasma senza Commisso e la sua mancanza si fa sentire tanto perchè nessuno ha il suo carisma e le telefonate con i dirigenti non servono a nulla perché per gestire una squadra devi essere lì in prima persona e non hai nessuno che può parlare coi giocatori come fa lui.”