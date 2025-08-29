Bucchioni: “Comuzzo non è tranquillo ed in più non mi sembra per niente adatto per il gioco di Pioli”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista e direttore di Italia 7 Enzo Bucchioni per commentare la gara di ieri: “Ancora è difficile trarre delle conclusioni perché siamo ad agosto e bisogna aspettare un po’, ovviamente qualcosa è già venuto fuori con dei giocatori che stanno imparando a giocare in un nuovo modo.”

Su Parisi: “Le sue difficoltà sono innegabili, anche ieri è stato saltato troppo facilmente. Non ha mai fatto il salto che ci si aspettava e non ha mai offerto gare come quelle di Empoli dove aveva fatto vedere dei numeri, ma qua niente di concreto.”

Su Comuzzo: “Lui è condizionato dal mercato e nessuno giocherebbe sereno con tutte queste voci addosso. Bisogna lasciarlo lì e basta quando il mercato finirà, sarà più tranquilla la situazione, ma chiaramente si vede che ha la testa altrove ed in più non lo vedo adatto per il calcio di Pioli perché vuole gente che dia subito il via all’azione oltre a fare la fase difensiva. Pioli vuole gente che capisca anche come ripartire di piede e lui ora non lo fa.”

Su Dzeko: “Lui non è un problema, ma una risorsa. Chiaramente non si può pretendere che sia già al top della forma anche per via del suo fisico e dell’età, ma si sa muovere come pochi ed anche ieri ha fatto gol ed è entrato nella rete di Dodo.”