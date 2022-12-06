Bucchioni: "Chi frequenta Jovic racconta che non ha capito che la Fiorentina è la sua grande occasione"

Il tema attaccante è un argomento caldo in casa Fiorentina dopo che in questa prima parte di stagione nè Jovic nè Cabral hanno brillato

Enzo Bucchioni, giornalista fiorentino, ha parlato dei temi di attualità in casa Fiorentina, queste le sue parole a Radio Bruno:

"Non so se Burdisso deve dimettersi, dipende dall'autorità che ha. Se Julian Alvarez non è arrivato bisogna anche vedere la società quanto voleva spendere. Burdisso ha portato anche Cabral, non è che tutti i nomi che porta sono straordinari, il settore scouting è stato potenziato, negli ultimi giorni la Fiorentina ha preso un grosso osservatore. Jovic è meglio di Cabral ma chi lo frequenta dice che non ha capito che questa è l'occasione del suo rilancio, deve avere l'umiltà di ritrovarsi e rilanciarsi altrimenti al non può tornare a giocare in un club come il Real Madrid, io fossi nella Fiorentina andrei a prendere un attaccante a gennaio, da questo equivoco bisogna uscire"

KOKORIN PARLA DELLA FIORENTINA

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