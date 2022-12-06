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Bucchioni: "Chi frequenta Jovic racconta che non ha capito che la Fiorentina è la sua grande occasione"

Il tema attaccante è un argomento caldo in casa Fiorentina dopo che in questa prima parte di stagione nè Jovic nè Cabral hanno brillato

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 dicembre 2022 14:42
Bucchioni: "Chi frequenta Jovic racconta che non ha capito che la Fiorentina è la sua grande occasione" -
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Bucchioni: "Chi frequenta Jovic racconta che non ha capito che la Fiorentina è la sua grande occasione"

Enzo Bucchioni, giornalista fiorentino, ha parlato dei temi di attualità in casa Fiorentina, queste le sue parole a Radio Bruno:

"Non so se Burdisso deve dimettersi, dipende dall'autorità che ha. Se Julian Alvarez non è arrivato bisogna anche vedere la società quanto voleva spendere. Burdisso ha portato anche Cabral, non è che tutti i nomi che porta sono straordinari, il settore scouting è stato potenziato, negli ultimi giorni la Fiorentina ha preso un grosso osservatore. Jovic è meglio di Cabral ma chi lo frequenta dice che non ha capito che questa è l'occasione del suo rilancio, deve avere l'umiltà di ritrovarsi e rilanciarsi altrimenti al non può tornare a giocare in un club come il Real Madrid, io fossi nella Fiorentina andrei a prendere un attaccante a gennaio, da questo equivoco bisogna uscire"

KOKORIN PARLA DELLA FIORENTINA

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