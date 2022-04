Bucchioni: “Chi critica Italiano non capisce nulla di calcio. Scelta di Ikonè teoricamente perfetta”

Enzo Bucchioni ha parlato prima della partita tra Salernitana e Fiorentina, queste le parole del giornalista a Radio Bruno:

“Chi critica l’allenatore della Fiorentina non capisce nulla di calcio, questo però non vuol dire che non si può contestare una scelta come quella di mettere Dragowski in porta contro la Juventus. Su Ikonè titolare schierato mezzala, Guardiola ha fatto la stessa cosa in finale di Champions. E’ una questione di teoria, sono allenatori molto intellettuali, studiano tutto, quando hai bisogno di qualità scegli di affidarti ai giocatori di qualità per affrontare una squadra chiusa come abbiamo affrontato la Juventus. La scelta di Ikonè teoricamente è perfetta ma non hai tenuto conto dell’aspetto ambientale”

