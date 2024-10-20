Bucchioni: "Cataldi è un grandissimo giocatore per la Fiorentina, Colpani ora deve confermarsi"

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, sottolineando come la vittoria per 0 a 6 contro il Lecce sia stata una vera festa per la Fiorentina

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, esprimendo il suo parere dopo la grande vittoria della Fiorentina contro il Lecce. Ecco le sue parole:

Innanzitutto, speriamo che non sia nulla di grave per Gudmundsson, oggi è stata una grande festa che la Fiorentina si meritava. Pian piano si stanno sistemando le cose, vedi Colpani che ha segnato, Beltran che acquisirà sicurezza ed entrerà nel progetto. Dall’altra parte c’era un Lecce inguardabile, è stato poco più di un allenamento. La Fiorentina ha fatto la partita dall’inizio, non voglio guardare il risultato ma la classifica, adesso sei in zona europa. Grande pomeriggio, grande festa di calcio, soddisfazione anche per tutti i tifosi che sono andati a Lecce.

Personalmente mi sono battuto tutta l’estate perché si diceva di aver comprato gli scarti delle altre squadre, quando in realtà Cataldi è stato un giocatore importante per anni alla Lazio. Per la Fiorentina Cataldi è un grandissimo giocatore. Colpani veniva da una situazione diversa, gli serviva lo scatto mentale, doveva dimostrare agli altri e a se stesso di essere pronto per certi livelli. All’ottava partita l’ha fatto, aveva bisogno di tempo, in attesa di confermarsi anche in partite importanti. Penso che questo sia un nuovo inizio per lui.

REPORT SU GUD E KEAN

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