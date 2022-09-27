Bucchioni annuncia: "Non ci sono margini per il ritorno di Batistuta alla Fiorentina. Chiese tanti soldi"

Si è parlato tanto del possibile ritorno di Batistuta alla Fiorentina dopo che il Re Leone ha espresso il suo desiderio

Nel corso del suo intervento a Radio Bruno (CLICCA QUI PER LEGGERE LE SUE PAROLE) Enzo Bucchioni ha parlato anche della possibilità di un ritorno di Gabriel Batistuta nella società viola, le sue parole:

"Non c'è margine per Batistuta alla Fiorentina, l'incontro c'è già stata 3 anni fa e non ci fu accordo per le richieste di Batistuta molto alte. Fossi stato Gabriel non avrei parlato alla Gazzetta dello Sport con il quale Rocco è in guerra, avrei chiamato direttamente la società, per me la tempistica è stata sbagliata"

https://www.labaroviola.com/bucchioni-commisso-ama-il-calcio-di-iachini-si-giochera-a-reggio-emilia-durante-i-lavori-al-franchi/187535/