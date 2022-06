Bucchioni annuncia: “Italiano non vuole andare a Moena senza il rinnovo di contratto con la Fiorentina”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole sul rinnovo di Italiano:

“Da quello che so io Italiano non vuole andare a Moena senza il rinnovo di contratto, ai calciatori va trasmesso entusiasmo, se mancano queste componenti è un inizio zoppo, troviamo positività. Mi sembra assurdo iniziare la stagione con due binari paralleli tra Italiano e la Fiorentina, mancano 20 giorni comunque, Italiano ha chiesto 2 milioni, inizialmente la Fiorentina gli aveva detto ok, poi gli hanno offerto 1.5, non mi sembra che la distanza sia incolmabile, penso che una soluzione si possa trovare. Per Italiano non è un problema di nomi ma di ruoli, al posto di Torreira adesso serve un regista, non fa litigare Torreira. Su Torreira è un problema di comunicazione, a 15 milioni non lo avrei riscattato nemmeno io, ma bastava comunicarlo al tempo giusto, è una squadra tecnica ed economica e le scelte tecniche ed economiche vanno comunicate in maniera chiara come fanno altri dirigenti, in questo modo ci sarebbero state meno critiche. Se non vi va più bene Italiano basta dirlo, decidere e prendersi le responsabilità”

DISTANZA SULLA VALUTAZIONE DI DODO