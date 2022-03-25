Bucchioni ammette: "Se il nuovo Franchi porterà utile alla Fiorentina Commisso ci investirà"

Cosa succederà tra la Fiorentina e il comune di Firenze per il nuovo stadio Franchi? Ne ha parlato Enzo Bucchioni

Enzo Bucchioni ha parlato del nuovo stadio della Fiorentina e della possibilità di investire nel nuovo stadio Franchi, queste le sue parole:

"Se il nuovo Franchi porterà utile alla Fiorentina Commisso ci investirà, ma per adesso è presto per dirlo, siamo ancora alle slide, bisogna conoscere per bene il progetto e poi capire quello che accadrà. Commisso ha sempre detto di voler essere libero di operare, è veramente presto per poter dire quello che accadrà ma sento troppo ottimismo da Nardella e dal comune su questo aspetto"

BROVARONE COMMENTA IL NUOVO STEMMA DELLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/brovarone-apprezzo-il-nuovo-stemma-ma-per-me-bisogna-rimanere-con-lo-stesso-nei-secoli/170101/