Brutte notizie da Castrovilli, la speranza è che torni in campo nel mese di novembre

Non si vede ancora la luca in fondo al tunnel per Castrovilli, si allungano ulteriormente i tempi di recupero, che però non sono certi

Secondo quanto riportato da Radio Bruno si allungano ulteriormente i tempi di recupero di Gaetano Castrovilli, il numero 10 della Fiorentina che lo scorso 18 settembre ha subito un brutto colpo al costato durante Genoa-Fiorentina, è tornato oggi ad allenarsi gradualmente sul campo. La speranza è quella di tornare a disposizione di Italiano dal mese di novembre ma anche qui, per ora, non ci sono certezze.

LO SFOGO DI RACHELE RISALITI, LA FUTURA MOGLIE DI CASTROVILLI

https://www.labaroviola.com/lady-castrovilli-non-avete-idea-del-trauma-che-ha-subito-e-gia-dura-stare-fuori-un-mese-vergogna/152981/