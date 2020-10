Brovarone: “Errore confermare Iachini. Programmazione in atto. Ecco tre acquisti che avrei fatto”

Abbiamo sentito in esclusiva il noto intermediario di mercato fiorentino Bernardo Brovarone

Che idea ti sei fatto rispetto alla situazione attuale in casa Fiorentina con Iachini così in bilico?

“Contano solo i risultati adesso, il futuro di Iachini dipende solo da questi. Sulla società vado un po’ controcorrente, rispetto a quanto qualcuno dice, la dirigenza ha idee molto chiare, molto più di quanto sembra e sta programmando tantissimo il futuro”

Pradè sembra avere le mani legate sul mercato, forse troppo chiuso da Commisso

“Ho detto altre volte che Pradè magari potesse essere ingabbiato in alcune situazioni, ma bisogna dire che la società in un anno ha fatto un lavoro incredibile gestendo e liberando ben 75 giocatori, molti di questi avevano situazioni e vincoli contrattuali inimmaginabili. Non bisogna dimenticare questo grosso lavoro. Commisso ha capito lo spessore di Pradè e si è reso conto della sua intelligenza. Joe Barone è una persona molto brava e di grande capacità, Pradè ha certamente più esperienza e tutti gli acquisti fatti sono stati fatti perché voluti da lui”

La scelta di Iachini è stata voluta fortemente da Commisso che è andato contro tutti per lui. La condividi?

“Non avrei confermato Iachini, il suo compito lo ha svolto ampiamente lo scorso anno dando nuovamente linfa a tutto l’ambiente. Poi andava cambiato. Montella non è stata una scelta sbagliata ma la logica conseguenza di quello che è successo, aveva un contratto di 2 milioni di euro l’anno”

Non credi che sia mancata programmazione dopo la vendita di Chiesa alla Juventus, sostituito solo da un parametro zero e senza investimento di denaro? Non manca un bomber di livello?

“Vero che manca un bomber già pronto e capace di far subito la differenza. Se la cessione di Chiesa fosse accaduta un mese e mezzo prima probabilmente sarebbe cambiato qualcosa ma la società ha grande fiducia nei suoi attaccanti. La dirigenza pensa che questi tre attaccanti possano diventare tre grandi giocatori in futuro quindi non hanno sentito il bisogno di intervenire sul mercato in quel ruolo.”

Quali sono i giocatori della Fiorentina più forti in prospettiva?

“I giocatori con più margine di miglioramento sono Castrovilli e Vlahovic.”

In chiusura, tre giocatori che avresti portato alla Fiorentina e sul quale scommetti?

“I tre giocatori su cui scommetto e avrei preso in viola sono Firpo del Barcellona, Gojak appena preso dal Torino dalla Dinamo e poi Simakan, difensore centrale classe 2000 dello Strasburgo”

