Brovarone: "Bati come team manager porta tanta personalità nello spogliatoio. Il ruolo di Antognoni.."

Le parole del noto intermediario di mercato, intervenuto nel consueto appuntamento nel Pentasport su Radio Bruno Toscana. Ecco le sue parole:"Batistuta sembra destinato al ruolo che fu di Giancarlo, a...

Le parole del noto intermediario di mercato, intervenuto nel consueto appuntamento nel Pentasport su Radio Bruno Toscana. Ecco le sue parole:

"Batistuta sembra destinato al ruolo che fu di Giancarlo, averlo nella figura di team manager porterebbe conoscenza calcistica e personalità di spessore nei rapporti con lo spogliatoio. Importante che non rimanga senza un incarico preciso. Mi auguro che non si crei un accavallamento di ruoli tra Batistuta e Antognoni. Non so cosa farà Giancarlo, penso possa crescere come mansioni e responsabilità di natura tecnica, ma sono rimasto perplesso di non vederlo ieri alla riunione con Montella e Pradè, dove invece c’era Barone .