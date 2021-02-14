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Bonaventura: "La classifica non è bella, le altre corrono. Sconfitta che deve farci arrabbiare"

Le parole del centrocampista viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 febbraio 2021 21:15
Bonaventura: "La classifica non è bella, le altre corrono. Sconfitta che deve farci arrabbiare" -
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"Abbiamo fatto la partita - ha detto Giacomo Bonaventura ai canali ufficiali della Fiorentina -, abbiamo creato più di loro. Purtroppo veniamo via con una grande prestazione ma con zero punti. E' una sconfitta che deve farci arrabbiare. Non abbiamo sfruttato le tante palle gol create. Speriamo di essere più fortunati la prossima. Abbiamo tenuto il pallino del gioco. Difficile commentare la sconfitta perché non la meritavamo. La classifica non è bella, le altre corrono. Dobbiamo stare concentrati. Spezia squadra organizzata, dobbiamo lavorare per fare punti".

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