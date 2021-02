Prandelli: “L’obiettivo è restare in Serie A, questa è la realtà. Presi due gol in modo banale”

“Difficile commentare questa partita – ha detto Cesare Prandelli in conferenza stampa -, ottima prestazione. Chiedo di avere più attenzione in alcuni momenti della partita, presi due gol in un modo banale, serve essere meno frenetici. Nel primo tempo in un paio di occasioni non siamo stati precisi nell’ultimo messaggio. Dobbiamo accettare il risultato. La Fiorentina lotterà per non retrocedere, è questa la realtà, dobbiamo mettercelo in testa. Dobbiamo abituarci a questa posizione in classifica, sono mesi che ci siamo. Dispiace perchè fino al gol la Sampdoria non aveva fatto nulla. Forse c’è stato un errore su quel calcio d’angolo”.

