Bocci sicuro: "Senza la cessione di Vlahovic a gennaio Fiorentina sicuramente in Europa a fine anno"

Finita la sosta del campionato entrerà nel vivo la corsa per i posti in Europa, la Fiorentina è in piena lotta. Ne ha parlato Alessandro Bocci

Il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Bocci ha parlato a Radio Bruno della corsa europea della Fiorentina in campionato, queste le sue parole:

"Se la Fiorentina non avesse ceduto Vlahovic a gennaio sarebbe andata certamente in Europa e se la sarebbe giocata anche per la Champions League perchè la Juventus senza il serbo non sarebbe andata cosi forte. Non contesto la cessione di Vlahovic, ma contesto la cessione di Vlahovic a gennaio, nel bel mezzo del campionato. Adesso per l'Europa la vedo dura perchè con Roma e Lazio non sarò facile emergere. Ho vissuto a Roma e so cosa vuol dire vincere un derby, la squadra di Mourinho potrebbe lanciarsi definitivamente"

LA FARSA CONTINUA, ANCHE POLITANO E FLORENZI LASCIANO LA NAZIONALE

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