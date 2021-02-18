Bocci: "Fiorentina settima per monte ingaggi, ma lotta per la salvezza. Lo Spezia va a mille all'ora"

Le parole di Aleksandro Bocci durante il suo intervento a Radio Bruno Toscana

Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana in occasione di Fiorentina-Spezia in programma domani alle ore 18:30. Ecco le sue parole:

SPEZIA "Ero al Picco per Spezia-Milan e i liguri mi hanno impressionato. Giocano uno per l’altro e vanno a mille all’ora, senza avere cedimenti sul punto di vista fisico. Sarà una partita difficile, molto più di quello che sarebbe stata qualche mese fa. Occhio, perché lo Spezia ha già vinto quattro volte fuori casa".

FIORENTINA "Se hai il settimo monte ingaggi e lotti per la salvezza c’è qualcosa che non va. Prima ancora dello stadio Commisso deve ragionare su un progetto tecnico.

Mi preoccupano le squadre che perdono quando non lo meriterebbero, la Samp ha segnato due volte su tre occasioni avute. Viene compromesso tutto per errori veniali. Non sei con l’acqua alla gola, ma quasi. La Fiorentina deve lavorare su un programma, su un’idea, investire su giocatori e su un allenatore con un’idea di calcio".

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