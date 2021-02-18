Labaro Viola

Antognoni: "Domani dobbiamo fare 3 punti ad ogni costo. Vlahovic? Speriamo che domani segni almeno un gol"

Ho visto bene la squadra, i ragazzi sono tranquilli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 febbraio 2021 20:39
Antognoni: "Domani dobbiamo fare 3 punti ad ogni costo. Vlahovic? Speriamo che domani segni almeno un gol" -
Social
Fiorentina
Antognoni
Condividi

MILAN, ITALY - JULY 26: Giancarlo Antognoni looks on during the Serie A 2018/19 Fixture unveiling on July 26, 2018 in Milan, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)

"Ho visto bene la squadra - ha detto Giancarlo Antognoni ai canali social della Fiorentina -, i ragazzi sono tranquilli. Speriamo che vada bene domani sera, non sarà di sicuro una gara semplice. Lo Spezia è una squadra emergente che ha ribaltato i pronostici. Per noi sarebbe una vittoria importante, va conquistata ad ogni costo. Vlahovic? Speriamo che domani segni almeno un gol. Martinez Quarta sta giocando molto bene, siamo felici di lui".

LEGGI ANCHE, DALLA RUSSIA, LA FIORENTINA STA STUDIANDO UNA DIETA AD HOC PER KOKORIN: OBIETTIVO ESSERE PRESTO IN FORMA

https://www.labaroviola.com/dalla-russia-fiorentina-studiando-dieta-hoc-kokorin/131590/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok