Antognoni: "Domani dobbiamo fare 3 punti ad ogni costo. Vlahovic? Speriamo che domani segni almeno un gol"

Ho visto bene la squadra, i ragazzi sono tranquilli

"Ho visto bene la squadra - ha detto Giancarlo Antognoni ai canali social della Fiorentina -, i ragazzi sono tranquilli. Speriamo che vada bene domani sera, non sarà di sicuro una gara semplice. Lo Spezia è una squadra emergente che ha ribaltato i pronostici. Per noi sarebbe una vittoria importante, va conquistata ad ogni costo. Vlahovic? Speriamo che domani segni almeno un gol. Martinez Quarta sta giocando molto bene, siamo felici di lui".

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