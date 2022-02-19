Bocci: "Castrovilli pensa di essere poco valorizzato alla Fiorentina. Dubito che Odriozola possa restare"

Il giornalista Alessandro Bocci ha detto la sua sul momento della Fiorentina e in particolare su Castrovilli e Odriozola

Ai microfoni di Radio Bruno ha parlato il giornalista Alessandro Bocci. Questi i suoi concetti chiave slot gacor :

"Dobbiamo stare attentissimi all'Atalanta che è in trasferta è una squadra fortissima. I nerazzurri sono anche molto forti nelle ripartenze. Chi gioca sugli esterni domani? Credo che domani giocheranno Saponara e Nico Gonzalez, perchè Sottil troppo offensivo con l'argentino, Ikonè non pronto e Callejon ormai fuori dal giro dei titolari. Castrovilli? Penso che pensi di essere poco valorizzato a Firenze. Sono convinto che se Italiano gli desse fiducia possa essere un'ottima cosa per la Fiorentina. Odriozola? Fatico a pensare che possa restare. Sono convinto che il Real sia intezionato a riportarlo a casa"

LA SIMPATICA BATTUTA DI FERRARA

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