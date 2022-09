Biraghi sbaglia altro rigore. Barak lo aveva pregato per batterlo, chiesto aiuto anche alla panchina

Altro rigore sbagliato dalla Fiorentina dopo quello fallito da Luka Jovic contro la Juventus, questa volta è toccato a Cristiano Biraghi (che aveva sbagliato anche lo scorso anno contro il Cagliari) che ha sbagliato il rigore del possibile 2-0. Al momento del fischio dell’arbitro con la concessione della massima punizione Barak, che al Verona era un rigorista di successo, ha chiesto inutilmente e ripetutamente a Biraghi di battere il rigore, dopo il no del capitano della Fiorentina, Barak ha anche chiesto aiuto alla panchina viola, che però non gli ha dato molto ascolto. Chissà se cambierà qualcosa nella gerarchia dopo questa rigore fallito, il secondo consecutivo sia per la Fiorentina che per Biraghi.

