Batistuta: “Amo i tifosi viola, per vincere a Firenze ho lasciato le caviglie. Lautaro all’Inter grazie a me”

Gabriel Batistuta ha parlato dal Festival dello Sport di Trento organizzato da La Gazzetta dello Sport, queste le sue parole dal palco della manifestazione:

“Per me la Fiorentina è la mia famiglia, sono stato 10 anni a Firenze, quando sono arrivato ho pensato che il calcio non fosse per me perchè il livello era altissimo, ho cominciato a giocare, ho sposato la causa dei fiorentini, non è semplice perchè a Firenze c’è un grande senso di appartenenza importante, io per fortuna l’ho capito subito, mi sono innamorato. Firenze per me è la mia famiglia, li c’è la mia causa e la mia famiglia, molto simile a quello che sta facendo Zanetti all’Inter ma la differenza è che io sono fuori dalla società in questo momento.

Il gol contro la Fiorentina con la maglia della Roma? Noi siamo stati prima di tutto professionisti seri, per la Fiorentina ho lasciato le mie caviglie e tutte le gocce di sudore per vincere qualcosa, ho dato tutto quello che avevo per provare a farlo. A Roma volevano vincere lo scudetto, che io non avevo, mi sono dato da fare per vincerlo, ad un certo punto mi sono trovato la Fiorentina davanti e ci sono riuscito a metà a fare il professionista, ho segnato e quello è stato un momento strano, anche i ragazzi della Roma sapevano quello che sentivo io nei confronti della Fiorentina e non sapevano se lasciarmi tranquillo o abbracciarmi.

Voglio chiedere scusa all’Inter, nel corso della mia carriera mi hanno corteggiato più volte, c’era stima reciproca, a me piaceva molto il modo di fare di Moratti, era interessante per la sua eleganza nel parlare, quando sono andato all’Inter io non sono riuscito a fare niente perchè ero senza caviglie, è stato uno dei miei errori. Ma poi ho dato una grande mano per far si che l’Inter prendesse Lautaro, sono stato interpellato in quel periodo dopo che Lautaro ha fatto 3/4 partite in Argentina, li mi sono tranquillizzato perchè Lautaro sta facendo molto di quello che io avrei voluto fare nell’Inter. Non ho giocato molto all’Inter perchè mi sono fatto male dopo un contrasto con Emre, mi fece molta rabbia perchè questo ragazzo era la mia metà, con quell’infortunio ho chiuso li la mia carriera italiana”

PERCHE E’ DIFFICILE VEDERE IN QUESTO MOMENTO BATISTUTA ALLA FIORENTINA