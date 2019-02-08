Labaro Viola

"Aver scartato Mancini e Zaniolo danno da 150 milioni. Il responsabile andrebbe licenziato"

L'ex allenatore e dirigente Gianni di Marzio ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"Per la Fiorentina aver perso due talenti come Zaniolo e Mancini è un danno da 150 milioni. Anche l'allenato...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 febbraio 2019 15:31
"Aver scartato Mancini e Zaniolo danno da 150 milioni. Il responsabile andrebbe licenziato" -
News
Fiorentina
Atalanta
Roma
Mancini
Di Marzio
Zaniolo
Condividi

L'ex allenatore e dirigente Gianni di Marzio ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Per la Fiorentina aver perso due talenti come Zaniolo e Mancini è un danno da 150 milioni. Anche l'allenatore più asino del mondo avrebbe notato il talento di Zaniolo e non lo si può lasciar andare via come ha fatto la Fiorentina. Mancini adesso è uno dei miglior difensori in Italia. Il responsabile di tutto ciò andrebbe licenziato subito"

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok