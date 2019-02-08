"Aver scartato Mancini e Zaniolo danno da 150 milioni. Il responsabile andrebbe licenziato"

L'ex allenatore e dirigente Gianni di Marzio ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"Per la Fiorentina aver perso due talenti come Zaniolo e Mancini è un danno da 150 milioni. Anche l'allenato...

A cura di Redazione Labaroviola 08 febbraio 2019 15:31

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