"Aver scartato Mancini e Zaniolo danno da 150 milioni. Il responsabile andrebbe licenziato"
L'ex allenatore e dirigente Gianni di Marzio ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"Per la Fiorentina aver perso due talenti come Zaniolo e Mancini è un danno da 150 milioni. Anche l'allenato...
A cura di Redazione Labaroviola
08 febbraio 2019 15:31
L'ex allenatore e dirigente Gianni di Marzio ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:
"Per la Fiorentina aver perso due talenti come Zaniolo e Mancini è un danno da 150 milioni. Anche l'allenatore più asino del mondo avrebbe notato il talento di Zaniolo e non lo si può lasciar andare via come ha fatto la Fiorentina. Mancini adesso è uno dei miglior difensori in Italia. Il responsabile di tutto ciò andrebbe licenziato subito"