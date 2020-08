La Fiorentina deve fare le sue scelte. Difficilmente i viola rinunceranno sia a Pezzella che a Milenkovic. Ora i dirigenti gigliati stanno cercando di trattare per il rinnovo del difensore serbo, questo potrebbe spingere il capitano verso altri luoghi. Ma l’argentino partirà davvero per 20 milioni? E se arrivasse un’offerta super per il serbo? In attacco i viola sembrano voler tenere Cutrone e mandare Vlahovic in prestito. Lo scrive La Nazione.

