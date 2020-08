Quali saranno le mosse della Fiorentina per il futuro? Iachini in una delle riunioni avute con i dirigenti viola si auspica la conferma di tutti i big della squadra, in articolare di Milenkovic, Ribery, Pezzella, Castrovilli, Kouame e Pulgar. Inoltre Beppe spera di veder arrivare in viola Milik o Piatek, uno tra Fofana e Linetty e Mandzukic o Ken Sema oltre a qualche giovane da far crescere. Lo riporta Tuttosport.

NAZIONE, MILAN E JUVENTUS SU DE PAUL. C’È ANCHE LA FIORENTINA MA I BIANCONERI PER SBLOCCARE LA TRATTATIVA CHIEDONO…