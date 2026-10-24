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Edoardo Walk Off Sport

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Collovati su Ndour e Fagioli: "Non stanno dimostrando il loro valore, manca leadership e qualità tecnica"

24 ottobre 2026 15:07

Monti: "Dodò è forte. E' giusto che venga preso in considerazione. E' ancora stipendiato dalla Fiorentina"

24 ottobre 2026 14:16

Ferrara: "Da Mastantuono ci aspettiamo le giocate 'alla Baggio', ma è un giocatore che deve crescere"

24 ottobre 2026 13:37

Da Milano affermano: "Provedel favorito in porta contro la Fiorentina per far rifiatare Josep Martinez"

22 ottobre 2026 17:49

Zazzaroni racconta: "Mourinho scherzò su Firenze: 'Non sarebbe male andarci', ma lo stipendio era troppo alto"

22 ottobre 2026 17:18

Amatucci sogna il mondiale: "Giocare con l'Italia è la sfida più grande che ho"

22 ottobre 2026 16:54

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Sett. 43