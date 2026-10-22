Amatucci sogna il mondiale: "Giocare con l'Italia è la sfida più grande che ho"

La Fiorentina quest'estate è stata molto attiva molto sul mercato, con diverse entrate nella rosa, ma anche qualche uscita. Una di queste è Lorenzo Amatucci, giovane talento cresciuto nelle giovanili viola.

La Fiorentina quest'estate è stata molto attiva molto sul mercato, con diverse entrate nella rosa, ma anche qualche uscita. Una di queste è Lorenzo Amatucci, giovane talento cresciuto nelle giovanili viola. Il classe 2004 sta vivendo un ottimo momento con il Deportivo La Coruna in Liga spagnola, con ottime giocate e tanti minuti disputati nel massimo campionato iberico. Ceduto in estate per 2,5 milioni, il centrocampista italiano si sta facendo conoscere grazie alla sua grinta e stile di gioco, mettendosi in mostra per la sua continuità.

Nell'intervista al quotidiano locale La Voz de Galicia, Amatucci ha raccontato le sue sensazioni, ma anche l'esperienza che sta vivendo con la squadra: “Le difficoltà non mi preoccupano, perché stiamo giocando bene. Questa è la Primera División e non è facile, non è normale vincere sempre. Noi vogliamo vincere ogni partita e adesso pensiamo alla prossima contro l’Atletico Madrid. Ha continuato: “È più difficile, ma non è impossibile. È il tipo di partita che un calciatore vuole sempre giocare. Sarà complicato, ma si può fare”.

L'intervista termina con un'analisi sulla nazionale e come sia cambiato il modo di giocare dopo il passaggio dalla Segunda alla Primera Division, evidenziando l'importanza della fiducia e della continuità: "Prima del debutto avevo qualche dubbio sul fatto di poter giocare in Primera. Credo che dobbiamo ancora migliorare e fare molte altre partite per poter dire di essere giocatori da Primera. Giocare con la nazionale è la sfida più grande che ho. Partecipare a un Mondiale, rappresentando il mio Paese e la mia famiglia, sarebbe il livello più alto. È sempre un piccolo obiettivo. Non sono mai stato così vicino come adesso, giocando in Primera, se faccio bene, la chiamata può arrivare, per questo mi concentro nel dare il 100% ogni giorno”.