Collovati su Ndour e Fagioli: "Non stanno dimostrando il loro valore, manca leadership e qualità tecnica"

Fulvio Collovati ex giocatore nerazzurro e noto dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni del Pentasport parlando della sfida di domani a San Siro tra Inter e Fiorentina

Fulvio Collovati ex giocatore nerazzurro e noto dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni del Pentasport parlando della sfida di domani a San Siro tra Inter e Fiorentina: "La partita sarà sicuramente bella, con i nerazzurri che sono una macchina da gol con 21 reti segnate, mentre la Fiorentina è la squadra che ha subito di più, 17 gol, con una media di 2,40 a partita. La chiave del match è tutta qui; nonostante l'assenza pesante di Lautaro, la formazione di Chivu sa sempre trovare la via del gol, con giocatori importanti del calibro di Calhanoglu, Barella, Marcus Thuram, Bonny, Pio Esposito, con Dimarco che spinge tanto sulla catena laterale. La viola dovrà giocare sulle incertezze difensive dell'Inter, sfruttando le occasioni che gli si presenteranno, dato che i nerazzurri sono una squadra che fa tanti gol, ma li subisce pure. In questo momento paradossalmente uno dei migliori è Carlos Augusto, che sta bene fisicamente e soprattutto si propone molto in avanti".

"L'Inter prende dei rischi con la retroguardia, perché solitamente tiene la linea difensiva molto alta, anche per le caratteristiche dei calciatori che ha. L'importante è non concedere le giocate e le ripartenze alla Fiorentina, dato che dietro, i nerazzurri, hanno giocatori molto fisici e lenti. Sinceramente non mi aspettavo tutte queste difficoltà della viola, sicuramente mi aspettavo un altro tipo di campionato, magari non da vertice, ma nemmeno come questo. Da quello che vedo sembra di nuovo il classico campionato da lotta e sofferenza anche questa stagione".

"Giocatori come Ndour e Fagioli, nonostante giochino nella nazionale italiana e siano dei giocatori di valore, non lo stanno dimostrando in campo, sia per leadership che per qualità tecnica, e questo è un dato di fatto".