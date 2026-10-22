Da Milano affermano: "Provedel favorito in porta contro la Fiorentina per far rifiatare Josep Martinez"

Tra i protagonisti della vittoria dell'Inter contro lo Shakhtar Donetsk per 1-0, ieri sera nel terzo turno di Champions, c'è senza ombra di dubbio lo zampino dell'estremo difensore spagnolo Josep Martinez, decisivo tra i pali in diverse occasioni

Tra i protagonisti della vittoria dell'Inter contro lo Shakhtar Donetsk per 1-0, ieri sera nel terzo turno di Champions, c'è senza ombra di dubbio lo zampino dell'estremo difensore spagnolo Josep Martinez, decisivo tra i pali in diverse occasioni durante i 90 minuti. Al termine della sfida è arrivata la classica intervista di Christian Chivu che ha voluto sottolineare che il titolare dei nerazzurri rimane il portiere ex Genoa a discapito di Provedel. Il secondo portiere però, arrivato quest'estate dal mercato, potrebbe avere una grandissima chance proprio nella sfida casalinga di domenica prossima contro la Fiorentina.

Secondo quando riporta L'Interista.it, le possibilità di vedere l'ex Lazio contro la formazione di Vanoli crescono di ora in ora. Le possibilità sono alte, anche per far rifiatare J.Martinez, che fino a questo momento è sempre stato titolare nelle partite di campionato. Chivu in più occasioni ha sottolineato come Provedel stia lavorando duramente in allenamento. Se non dovesse essere titolare nella sfida contro la Fiorentina, è quasi certo, che partirà dal 1' minuto nel turno infrasettimanale contro il Venezia.