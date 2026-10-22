Zazzaroni racconta: "Mourinho scherzò su Firenze: 'Non sarebbe male andarci', ma lo stipendio era troppo alto"

Ivan Zazzaroni intervenuto ai microfoni di Lady Radio ha voluto rivelare un retroscena che si è consumato con l'attuale allenatore del Real Madrid Josè Mourinho

Ivan Zazzaroni è intervenuto ai microfoni di Lady Radio, rivelando un retroscena sulla Fiorentina che si è consumato con l'attuale allenatore del Real Madrid Josè Mourinho, durante una chiacchierata amichevole nella scorsa estate: "Mourinho mi fece una battuta, dicendomi che non sarebbe stato male andare a Firenze, tuttavia Paratici non ha pensato a Josè perché la Società non poteva permettersi uno stipendio così alto".