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Zazzaroni racconta: "Mourinho scherzò su Firenze: 'Non sarebbe male andarci', ma lo stipendio era troppo alto"

Ivan Zazzaroni intervenuto ai microfoni di Lady Radio ha voluto rivelare un retroscena che si è consumato con l'attuale allenatore del Real Madrid Josè Mourinho

A cura di Edoardo Walk Off Sport
22 ottobre 2026 17:18
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Zazzaroni racconta: "Mourinho scherzò su Firenze: 'Non sarebbe male andarci', ma lo stipendio era troppo alto" -
Ac Fiorentina
Jose Mourinho
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Ivan Zazzaroni è intervenuto ai microfoni di Lady Radio, rivelando un retroscena sulla Fiorentina che si è consumato con l'attuale allenatore del Real Madrid Josè Mourinho, durante una chiacchierata amichevole nella scorsa estate: "Mourinho mi fece una battuta, dicendomi che non sarebbe stato male andare a Firenze, tuttavia Paratici non ha pensato a Josè perché la Società non poteva permettersi uno stipendio così alto".

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