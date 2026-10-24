Monti: "Dodò è forte. E' giusto che venga preso in considerazione. E' ancora stipendiato dalla Fiorentina"

Gianfranco Monti, noto tifoso viola e giornalista è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno parlando del momento no dei viola alla vigilia di Inter - Fiorentina: "Io sono fiducioso e mi avvicino al match con spirito positivo.

Gianfranco Monti, noto tifoso viola e giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno parlando del momento no dei viola alla vigilia di Inter - Fiorentina: "Io sono fiducioso e mi avvicino al match con spirito positivo. La stagione deve essere questa, nonostante la delusione iniziale. Quest'anno deve essere preso come anno zero, dove cerchiamo di fare il meglio possibile senza aspettarsi niente, complice il fatto che la squadra è giovane, ed i ragazzi devono crescere con calma. Con l'Inter è una partita pesantissima, perché loro sono 'quasi ingiocabili', come lo era il Como. Dico così perché comunque i nerazzurri concedono tanto, e di questa cosa ne dobbiamo approfittare. Quando la viola gioca a viso aperto e soprattutto a calcio, come domenica scorsa, risulta sempre molto pericolosa. Contro il Como il pareggio era giusto e non avremmo rubato nulla. Dobbiamo avere lo stesso approccio anche contro la formazione di Chivu."

"Dobbiamo essere concentrati e stare attenti in difesa, perché Pio Esposito, Thuram, non ti perdonano gli errori, perché sono dei grandi finalizzatori. Dodò è giusto che possa essere preso in considerazione da Vanoli, visto che il giocatore è stipendiato dalla Fiorentina e ogni 27 riscuote dalla società. Il difensore brasiliano è forte, pertanto è giusto che possa dare una mano alla squadra, tralasciando il discorso contratto e futuro."