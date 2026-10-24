Ferrara: "Da Mastantuono ci aspettiamo le giocate 'alla Baggio', ma è un giocatore che deve crescere"

Benedetto Ferrara, noto giornalista e opinionista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno analizzando il momento della Fiorentina e il penultimo posto dei viola: "Domani dobbiamo fare la nostra partita e non partiamo sconfitti.

Benedetto Ferrara, noto giornalista e opinionista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno analizzando il momento della Fiorentina e il penultimo posto dei viola: "Domani dobbiamo fare la nostra partita e non partiamo sconfitti. Avere il pronostico contro possa essere buono, perché ti costringe ad una concentrazione assoluta e non hai il dovere di fare risultato. I nerazzurri sono una grande squadra, da diversi anni nel palcoscenico europeo, ma qualche cosa la concede, nonostante i tanti campioni che ha. D'altro canto c'è da dire che è anche molto pericolosa in zona offensiva, quindi dobbiamo stare attenti."

"Noi continuiamo a spostare l'idea di vivere un altro incubo come lo scorso anno, giustamente. Il tempo per riprendersi c'è, ma bisogna affrettarsi. Domani mi aspetto una buona prestazione, perché di solito contro le squadri più forti la Fiorentina si esalta, ma dobbiamo rimanere concentrati. Con questa partita hai la possibilità di rialzare la testa, e spero che domani la viola riesca a farlo. L'Inter e la Fiorentina hanno una caratteristica che li accomuna, quello di andare sotto con il punteggio, la differenza sta nel riprendere la partita; i nerazzurri ci riescono, i gigliati no. La Fiorentina può fare bella figura con l'Inter, a patto che abbia equilibrio e l'approccio giusto, non deve fare le barricate perché non ne esce. Il vero problema di Vanoli, almeno fino ad ora, è il centrocampo. Ancora non si riesce a capire che ruolo debba fare Fagioli, ed è qui da un pezzo. I centrocampisti devono saper fare le doppie fasi, non solo quella offensiva."

"Mastantuono deve crescere, è giovane, ma è uno di quelli che si sacrifica per la squadra. Uno come lui se è in giornata e viene servito crea pericoli costanti per gli avversari. Noi ci aspettiamo che l'argentino faccia le cose 'alla Baggio', ma è un giocatore che deve crescere e dobbiamo avere pazienza, altrimenti il Real Madrid non te lo girava in prestito. Ha 19 anni, ed è normale che il suo percorso sia giocare per crescere e mettersi in mostra. Deve capire una cosa però, quando fare il dribbling in più o in meno e quando passarla."