Antognoni: "Impossibile rimontare due gol all'Inter, abbiamo subito. Giocata nel primo tempo"

Appena finita la partita, Giancarlo Antognoni ha parlato ai social della Fiorentina della partita persa contro l'Inter

Il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato ai media ufficiali della società viola, queste le sue parole: "Abbiamo perso contro una squadra molto forte, abbiamo subito, ce la siamo giocata soprattuto nel primo tempo. Con il due a zero la partita è finita, è impossibile rimontare due gol ad una squadra come l'Inter"

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA, QUARTA E BONAVENTURA MIGLIORI IN CAMPO VIOLA

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