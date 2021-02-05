Antognoni: "Impossibile rimontare due gol all'Inter, abbiamo subito. Giocata nel primo tempo"
Appena finita la partita, Giancarlo Antognoni ha parlato ai social della Fiorentina della partita persa contro l'Inter
A cura di Redazione Labaroviola
05 febbraio 2021 23:23
Il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato ai media ufficiali della società viola, queste le sue parole: "Abbiamo perso contro una squadra molto forte, abbiamo subito, ce la siamo giocata soprattuto nel primo tempo. Con il due a zero la partita è finita, è impossibile rimontare due gol ad una squadra come l'Inter"
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