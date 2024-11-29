Amoruso su Parisi: "Senza quell'errore partita da 7. Palladino inizia a riconoscere il valore. Va aspettato"

Lorenzo Amoruso è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della situazione in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:La partita di ieri? In questo momento della stagione dovevi portare a casa...

Lorenzo Amoruso è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della situazione in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

La partita di ieri? In questo momento della stagione dovevi portare a casa i 3 punti. Per questo ero un po' arrabbiato per la sconfitta di Cipro perchè avresti messo da parte la Conference fino a marzo con una vittoria con l'Apoel. E' un periodo in cui bisogna fare necessità virtù perchè il campionato ti sta dando una grande possibilità. Un'alternativa che 10 partite fa non avresti mai pensato. Il modo di affrontare le squadre deve ed è lo stesso secondo me. Ieri hai tolto qualità rispetto all'undici titolare ma ad oggi hai questo. Non ci sono 3 o 4 giocatori pseudo titolari che mantengono il livello alto e questo lo paghi. Io sono uno di quelli che dice che l'Europa è importante ma io capisco Palladino in questo momento, non dico di mettere da parte una competizione ma, se il calendario è bugiardo affronterai il Chelsea prima delle fasi finali ma per il resto il livello è basso. Fondamentalmente è giusto che ci sia un po' più di attenzione al campionato.

Se la Fiorentina avesse fatto l'Europa League la rosa sarebbe più qualitativa? Se fossi stato un dirigente avrei portato sicuramente più qualità. Tra la Conference e l'Europa League ci sono 4 scalini, tra l'Europa League e la Champions ce ne saranno 1 o 2. L'importante è che nella testa della Fiorentina ci sia la voglia di migliorare anno per anno, non solo la classifica ma anche la rosa. Ha bisogno di portare 1 o 2 giocatori ogni anno senza cambiare 7 o 8 ogni volta. Se il tifoso della Fiorentina pensa che la Fiorentina possa fare nel giro di 2 anni quello che ha fatto l'Atalanta i 10 anni...

Terracciano? Non è stata una buona partita. Lo sa anche lui, ha avuto delle incertezze.

Pongracic? Ancora indietro secondo me. Di sicuro meglio rispetto ad inizio stagione.

Parisi? Io credo che sia un ragazzo che abbia tanta voglia di fare, ha proprio la smania e poi l'istinto porta a fare quegli errori. Secondo me va aspettato ed educato, anche nel giudicarlo, perchè tolto quell'errore ha fatto una partita da 7. Secondo me Palladino sta riconoscendo il suo valore: è giovane, ha qualità, ha la corsa, ha la cattiveria che serve a quel tipo di giocatore e può giocare in più ruoli.

Martinez Quarta? Il centrocampista l'ha fatto bene, non una grande partita ma mentalmente forse è stato un po' più libero. Deve migliorare anche il quel ruolo cercando di dare più difensivamente ed andare di più in verticale. E' un centrocampista aggiunto che può essere utile alla Fiorentina."

LE PAROLE DI LUCAS MARTINEZ QUARTA DOPO LA VITTORIA IN CONFERENCE

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