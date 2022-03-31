Amoruso sincero: "Ho visto Cabral in parecchia difficoltà. Fino ad ora non ha accontentato nessuno"

Lorenzo Amoruso ha detto la sua opinione su tematiche su alcuni singoli di casa Fiorentina, da Cabral a Quarta

L'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno a tre giorni dalla gara della squadra viola contro l'Empoli, le sue parole:

"Cabral titolare? Non lo so, qualcosa dovrà essere fatto ma quello che abbiamo visto fino ad ora non ha accontentato nessuno. Bisogna capire cosa chiederà lui Italiano, per ora lo abbiamo visto parecchio in difficoltà, auguriamoci che abbiamo visto il peggio fino ad ora.

Quarta? Lui sta pagando tanti errori fatti da singolo, un allenatore adesso ha trovato Igor super concentrato e tra l'altro quando imposti una difesa che imposta dal basso, avere un sinistro è importante. La squadra è più certezze adesso con Igor, chiaro che se Quarta torna ad essere quello che conosciamo le cose cambiano.

Contro l'Empoli sarà una partita difficile perchè giocano a calcio, loro vengono a Firenze per giocarsi la partita, non possiamo permetterci di prendere contropiede. Adesso si entra nella fase in cui non si può più sbagliare, siamo superiori. Se all'andata potevi permetterti di buttare via un paio di punti adesso non si torna indietro" conclude Amoruso.

ITALIANO SCHERZA SU BIRAGHI

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