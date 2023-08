Amoruso sicuro: “Kayode se la giocherà con Dodò, non è seconda scelta. A Genova straripante”

Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno dopo la convincente vittoria della Fiorentina a Genova. Ecco le sue dichiarazioni:

“Sull’attaccante è un anno e mezzo che ci siamo spesi a dire che Cabral aveva fatto bene per le sue caratteristiche e quando hai Nzola che è il prototipo perfetto per fare quel genere di ruolo allora tutto diventa più semplice soprattutto per i movimenti. E’ riuscito tutto a memoria.

Kayode? Io lo conoscevo già. Quello che mi ha sorpreso non sono le sue qualità ma la personalità. Ha fatto il compito la prima mezz’ora e poi ha preso fiducia anche invogliato dai compagni di zona che lo hanno responsabilizzato. Ci sarà competizione con Dodo e non lo considero un ripiego per come è la visione di Italiano: saranno compiti abbastanza ‘ingrati’ per l’allenatore che comunque è meglio avere più giocatori e dover scegliere.”

