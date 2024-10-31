Amoruso: "Genoa trasferta pericolosa. Kean si sta dimostrando tra i migliori in Italia, Kouamé non ha le sue doti"

Lorenzo Amoruso ha parlato della situazione della Fiorentina, di Kean e della partita di stasera contro il Genoa, fanalino di coda in Serie A

L’ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, parlando dei temi caldi in casa viola in vista della difficile trasferta di Genova. Queste le sue parole:

Sulla partita di stasera: “Genova è una trasferta pericolosa, al di là dell’assenza di Kean per carità. Lui ci sta risolvendo non pochi problemi lì davanti, con la sua forza, capacità di tenere la palla su. Oggi è dura, questa squadra ancora non è stabilizzata ad avere questa classifica e performance così importanti, la mia paura è che tu possa essere ancora un po’ troppo festoso per i trionfi delle scorse partite. Hai appena iniziato un percorso, per carità non puoi vincere tutte le partite però a partire dal Milan si è visto quello che deve essere lo standard di prestazione della Fiorentina. Poi, il Genoa è in una difficoltà pazzesca, sta a noi mettere in evidenza tali problematiche.”

Sulla situazione di classifica: “Situazione diversa dall’anno scorso nonostante la somiglianza di punti. Sul campo l'anno scorso avevi fatto punti con squadre che erano organicamente inferiori, quest’anno, per assurdo, stai facendo il contrario. Per questo la situazione è diversa, ma sappiamo quanto il campionato sia lungo e possa complicarsi. Il mercato poi potrà favorire o sfavorire. Ahimè i 4 punti lasciati con Monza e Venezia sono davvero pesanti, la rosa era già superiore nonostante le varie scusanti di inizio campionato. Adesso serve calma, bisogna andare avanti partita dopo partita, per questo non voglio illudermi e non essere nemmeno troppo pessimista.”

Sull'assenza di Kean: "Sicuramente stasera perderai qualcosa, perché Kean sta dimostrando di essere tra i migliori in Italia. Con Kouamé davanti avrai una resa differente, dovranno essere più bravi i suoi compagni di reparto. Lui ha profondità ma non ha le stesse caratteristiche fisiche di Moise, sarà importantissimo il lavoro dei trequartisti e degli esterni. Il Genoa non starà ad aspettarti, credo che gli spazi ci saranno e dovremmo essere bravi noi ad andare in verticale."

DASPO PER DUE TIFOSI VIOLA

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