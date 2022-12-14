Amoruso: "Facile dire vendiamo Amrabat, ma non deve essere sostituito come Chiesa e Vlahovic"

Nel giorno della semifinale del mondiale tra Marocco e Francia, in cui Amrabat è impegnato, ha parlato e detto la sua opinione Lorenzo Amoruso

Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole anche sul grande tema di questi giorni in casa viola, ovvero l'esplosioni di Amrabat:

"Non posso pensare che Cabral soffra la pressione, lui ha i margini per potersi imporre nella Fiorentina ma dopo un anno le situazioni dovrebbe averle capite ed essere protagoniste. A volte fa gol pazzeschi ma non può essere questo. Lui deve tornare utile a quella che è la causa viola, non so quali possono essere i problemi, è un grande peccato, mi intristisce anche perchè il senso del gol ce l'ha.

Amrabat sa fare quel ruolo e lo sa fare bene, la Fiorentina deve decidere cosa vuole fare, manca un regista, se l'idea è questa allora va bene fino ad un certo punto, lo scorso anno si è conquistato il posto da titolare ma deve migliorare dal punto di vista della costruzione, non ha nelle sue corde questo tipo di compito tattico. Il suo futuro? Dipende da cosa vuole fare la Fiorentina, lui ha grandi qualità ma non puoi chiedergli di fare cose che non sa fare. Facile dire che lo vendiamo, ma poi devi sostituirlo se no torniamo a quello che è stato fatto con Chiesa e Vlahovic. Su Amrabat non ci sono dubbi, ha dimostrato di essere forte. Se uno vuole pensare di incassare e di vendere sempre basta dirlo, ma è una problematica che bisognerebbe affrontare"

PARLA LO SCOUT DE BASILEA

https://www.labaroviola.com/da-basilea-cabral-e-fortissimo-vale-i-15-milioni-gli-serve-tempo-ha-sofferto-eredita-di-vlahovic/195760/