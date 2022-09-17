Amoruso: "Chi capisce di calcio sa che Jovic non è un centravanti. Manca un bomber e chi verticalizza"

Lorenzo Amoruso è stato un difensore della Fiorentina ai tempi di Batistuta, oggi analizza il difficile momento viola

Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno del momento della squadra viola, queste le sue parole:

"Ci vuole un bagno di umiltà e speravo ci fosse stato dopo la sconfitta di Bologna. Non so chi abbia avuto il coraggio e la presunzione di dire che la squadra è più forte dello scorso anno, non abbiamo sostituito Torreira nel suo gioco in verticale, non abbiamo un centravanti, il mercato non ha reso questa squadra più forte. Le parole di Biraghi? Il capitano deve essere responsabile di ciò che dice, deve essere il primo a dare l'esempio, magari non sempre in maniera pubblica perchè non ne vale la pena.

Spero che si siano resi conto che non c'è più gioco e lavoro di squadra, anche correre per coprire l'amico. Essere arrivati in Europa ha fatto dimenticare che da gennaio in poi hai segnato pochissimo, hai creato tantissimo ma i gol che hai fatto non erano quelli che avresti dovuto fare.

Chi capisce di calcio sa che Jovic non è un centravanti, due anni fa Jovic ha fatto bene da seconda punta, non da centravanti. Non è un caso che questo giocatore ha fatto malissimo ovunque sia andato, perchè al Real Madrid ha giocato in un ruolo non suo.

Italiano tatticamente non può correggere gli errori di questa squadra, è un grave peccato di presunzione, io adesso non vedo una squadra umile, ognuno vuole essere bello e vuole diventare il salvatore della patria. Non vedo la voglia e il fegato di dare il contributo per la squadra. Nei momenti di difficoltà serve l'ABC"

NIENTE CONFERENZA STAMPA DI ITALIANO PRIMA DEL VERONA

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