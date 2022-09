Non ci sarà la conferenza stampa di Italiano alla vigilia di Fiorentina-Verona, parla solo ai social ACF?

Non ci sarà la consueta conferenza stampa di Vincenzo Italiano alla vigilia di Fiorentina-Verona. Il tecnico viola, probabilmente in accordo con la società viola, ha deciso di non rispondere alle domande dei giornalisti. Non è escluso che possano esserci alcune parole ai social della Fiorentina nella giornata di domani

