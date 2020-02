L’emergenza e la prevenzione per il Coronavirus porta anche alla sospensione di diverse partite per la giornata di domenica, in questo 25mo turno. La situazione è in continua evoluzione

23.50 – UFFICIALE – Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha annunciato ufficialmente che è stata rinviata a data da destinarsi la sfida tra Inter e Sampdoria. Si attende il comunicato anche per Verona-Cagliari e Atalanta-Sassuolo che saranno soggette allo stesso provvedimento.

23.40 – LE PARTITE RINVIATE – Le partite dunque pronte al rinvio (che diventerà ufficiale ora dopo ora) sono tre: Inter-Sampdoria, Verona-Cagliari e Atalanta-Sassuolo che potranno essere rimandate nel caso in cui venisse confermata ufficialmente la disposizione di sospensione degli eventi sportivi annunciata da Conte. Da monitorare la situazione del Piemonte (c’è un presunto caso di Coronavirus anche a Torino, ndr), con Torino-Parma che al momento non è soggetta a questo provvedimento.