Agente Bianco: "Spero che la Fiorentina investa su di lui, Pradè mi dice che ci sono tante offerte"

Mercato? Ogni anno si dice le stesse cose, poi il mercato è strano: ci sono continue smentite, vediamo cosa succederà. Dal Mondiale si cerca sempre di prendere qualcosa di nuovo

Il noto procuratore Giuseppe Galli è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di uno dei suoi assistiti e centrocampista della Fiorentina, Alessandro Bianco. Ecco le sue dichiarazioni:

"Fiorentina? Spero che investano su Bianco. Sono contento perchè stanno facendo un buon campionato e riprendersi non è mai semplice.

Bianco? Di offerte mi dice Pradè che ne arrivino da tante squadre. Un giovane interessantissimo e la Fiorentina crede in lui: stiamo pensando se rimanere a Firenze o andare a giocare, ma a Firenze sta molto bene. In questi mesi è cresciuto veramente tanto e vedremo tra un mese. Lui è felicissimo di stare a Firenze e di questi 6 mesi, quindi va bene così, poi vedremo il da farsi con la società

Rapporto con Italiano? Ottimo ed è anche merito suo se il ragazzo sta crescendo. Gli stessi compagni di squadra hanno grande fiducia in lui."

SIPARIETTO SOCIAL TRA QUARTA E MANDRAGORA

https://www.labaroviola.com/mandragora-la-metta-al-sette-quarta-lo-punge-mamma-mia-rolando-pero-in-partita-la-mandi-in-tribuna/195176/