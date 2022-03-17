Adani: "Milenkovic resti solo se motivato, Cabral dimostri di valere l'investimento fatto dalla Fiorentina"

L'ex giocatore e famoso opinionista Lele Adani ha parlato di Fiorentina sul Corriere Fiorentino in edicola oggi

L'ex giocatore Lele Adani ha parlato al Corriere Fiorentino. Queste le sue parole:

“Italiano? conosce i giocatori e sa bene come aveva impostato il lavoro con Vlahovic e come invece deve impostarlo senza di lui. Come battere l’Inter? Aggredire alti i nerazzurri, a costo di accettare l’uno contro uno in difesa, senza mai rinunciare al proprio gioco. Milenkovic? Resti solo se motivato. Se si sente di poter continuare il suo percorso a Firenze non da sacrificato. Attaccante? Cabral, che deve spiegare a tutti che l’investimento è stato giusto. Ci potranno volere un paio di mesi in più, potrebbe essere necessario l’inizio della prossima stagione, ma la società ha investito su di lui e ora deve dimostrare di meritare la questa fiducia”.

LA PRESA IN GIRO ALLA TRASMISSIONE DELLA JUVENTUS

https://www.labaroviola.com/juventus-umiliata-dal-villarreal-questa-volta-sono-i-tifosi-della-fiorentina-a-chiamare-in-diretta/169293/