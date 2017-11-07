Alciato: "Chiesa pronto per il salto in una big, presto in Azzurro. Viola squadra coraggiosa ma non da Europa..."

Alessandro Alciato, giornalista ed inviato di Sky Sport, ha raccontato le sue impressioni riguardo questa Fiorentina dopo la sfida casalinga persa con la Roma. Ecco le sue dichiarazioni: "Ho visto una...

Alessandro Alciato, giornalista ed inviato di Sky Sport, ha raccontato le sue impressioni riguardo questa Fiorentina dopo la sfida casalinga persa con la Roma. Ecco le sue dichiarazioni: "Ho visto una Fiorentina coraggiosa e volitiva, da matti pensare che le due squadre siano sullo stesso livello. Pioli è molto bravo e sta facendo un grandissimo lavoro, ma la Fiorentina non può raggiungere certi obiettivi. In qualche modo l'assenza della proprietà incide. Simeone? Stiamo parlando un attaccante molto forte, può cambiare gli equilibri. Il mercato viola non è tutto da buttare. Veretout, per fare un altro esempio, è un ottimo giocatore. Chiesa in Nazionale in futuro? E' un giocatore pronto per questo salto e per un altro in club molto importanti, perché è il miglior giovane che abbiamo in questo momento".