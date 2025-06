Cecchi: “Pioli è il miglior allenatore possibile per la Fiorentina, finalmente non arriva una scommessa”

A Radio Sportiva è intervenuto il giornalista di fede viola Stefano Cecchi per commentare la situazione in casa Fiorentina con l’arrivo di Stefano Pioli: “Pioli è la scelta migliore per la Fiorentina perché c’era bisogno di un uomo esperto dopo le tante scommesse avute con Palladino ed Italiano, adesso invece arriva un signore che ha vinto lo Scudetto e ha giocato una semifinale di Champions. Inoltre, prendiamo un allenatore grandioso sul piano umano perché ha vissuto la vicenda di Astori e l’ha affrontata da grande uomo in tutto e per tutto senza mai farsi prendere dallo scoramento e ricompattando molto bene l’ambiente. Dopo l’allenatore dobbiamo rimettere a posto la squadra che ora è un cantiere aperto e che bisogna sistemare quanto prima le situazioni di Kean e Gudmundsson, in base alle loro decisioni si capirà che squadra faremo per Pioli.”