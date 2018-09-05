Zaniolo: "Sono stato 7 anni alla Fiorentina, ci rimasi male. L'ultimo giorno mi hanno detto che..."

Un giovanissimo per l'Italia di Roberto Mancini. È Nicolò Zaniolo, la convocazione più sorprendente per queste prime due gare di Nations League: "Sono sorpreso ma anche entusiasta. Spero di ripagare l...

Un giovanissimo per l'Italia di Roberto Mancini. È Nicolò Zaniolo, la convocazione più sorprendente per queste prime due gare di Nations League: "Sono sorpreso ma anche entusiasta. Spero di ripagare la fiducia del mister".

Chi devi ringraziare per questa convocazione?

"Al mister, allo staff e alla Roma che ha creduto in me. Basta".

Il tuo ruolo?

"Sono più un interno, però posso fare anche il trequartista".

Tuo padre ha confessato di essersi messo a piangere.

"Sì, è vero. Anche a me mancava poco. Ero felicissimo e incredulo".

Ti aspettavi questa convocazione?

"Sinceramente no. Però giorno dopo giorno mi sono allenato, ho creduto sempre nei miei sogni e si sono avverati".

Mancini ha detto che bisogna dare fiducia ai ragazzi. Parole che ti hanno stimolato?

"Certo, ma la cosa principale è essere qui. Ora devo dimostrare di meritare quello che il mister ha visto in me".

Che gruppo hai trovato?

"Bellissimo. Fino a quattro anni fa li guardavo in tv e ora mi ci alleno insieme".

Cosa cambia nel passaggio dalle giovanili al calcio dei grandi?

"Il ritmo. Cambia il ritmo: ti devi allenare sempre di più".

Torni a Firenze, dove sei stato 'scartato' dalla Fiorentina.

"Ho fatto sette anni alla Fiorentina, l'ultimo giorno mi hanno detto che dovevo andare via. Ci sono stato male, ma è il passato. Tornare è sempre bello perché qui ho lasciato degli amici".

Tuttomercatoweb.com